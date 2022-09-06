رئيسة منظمة التجارة العالمية متشائمة بشأن مستقبل التجارة

أعربت نجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية عن تشاؤمها، اليوم بشأن مستقبل التجارة العالمية وأوضحت أن المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة.

وقالت إيويالا في مقابلة مع بلومبرج على هامش قمة التكيف الأفريقية في روتردام، إن مزيجا من الاضطرابات التجارية سيستمر يلقي بظلاله على الانتعاش الاقتصادي العالمي، وفي المقدمة منه الحرب في أوكرانيا والتي لا تزال تؤجج أزمة متصاعدة في أسواق الطاقة والغذاء العالمية.

وأشارت إيويالا إلى أن الاختناقات لا تزال تصيب طرق الشحن، وأن صفوف سفن الحاويات التي تنتظر خارج موانئ بحر الشمال في ألمانيا زادت خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت المسؤولة أنه في الوقت نفسه، يتواصل إغلاق بعض أكبر المدن والموانئ ومراكز التصنيع في العالم، بسبب نهج "صفر كوفيد" الذي تتبناه الصين لمكافحة جائحة كورونا.

وقالت إيويالا إن التوقعات ليست واعدة حيث كشفت الظواهر الجوية السيئة هذا الصيف التأثير المدمر الذي يمكن أن يحدثه تغير المناخ على سلاسل التوريد في العديد من أكبر الاقتصادات في العالم.

وأضافت : "نحن في بيئة محفوفة بالمخاطر، وما زلنا نواجه أزمات متعددة وصدمات خارجية".