"السعودية للاستثمار الجريء" تدخل مجال البرمجيات عبر صندوق "Propeller Ventures"

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، استثمارها في صندوق (Propeller Ventures)، الذي يركز على الاستثمار في الشركات الناشئة التي تملك نموذج أولي قابل للتوسع والنمو، في مراحلها الأولية في مجالات البرمجيات كخدمة (SaaS) وبرمجيات الشركات والبنية التحتية السحابية.

وأوضح الدكتور نبيل كوشك الرئيس التنفيذي للشركة، أن الاستثمار في الصندوق، يأتي ضمن برنامج الشركة للاستثمار في الصناديق، ويعد امتدادا لسلسلة استثمارات الشركة وتنفيذا لإستراتيجيتها المتعلقة بتحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة خصوصا في مراحلها المبكرة.

وأضاف، أن المملكة تشهد نمواً غير مسبوق في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين، وصناديق الاستثمار الجريء، ومجموعات المستثمرين الملائكيين، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة، ويعود التطور السريع لمشهد الاستثمار الجريء في المملكة، إلى جانب العديد من المبادرات الحكومية التي جرى إطلاقها لتحقيق رؤية المملكة 2030.