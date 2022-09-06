عبر "بلدي" .. تمكين أصحاب المنشآت التجارية من تقييم منشآتهم ذاتيا

دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم، خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر "بلدي"، لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، حيث يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منه، وإبرازه في المنشأة التجارية اختياريا، وذلك في إطار الحرص على دعم قطاع الأعمال التجارية.

وأوضحت، أنها تسعى من خلال هذه الخدمة إلى المساهمة في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدية تجنبا للمخالفات، عبر توعية أصحاب المنشآت التجارية باشتراطات البلدية الخاصة بأنشطتهم وتعريفهم بالتحديات وتجاوز المعوقات.

وتعد خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية أول خدمة تُطلق من خدمات التقييم الذاتي للوزارة، التي ستشمل أنواعا مختلفة من الرقابة البلدية، مثل (الرقابة على الرخص التجارية، الرقابة على المباني، الرقابة على الحفريات، الرقابة على سكن الأفراد).