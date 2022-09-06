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أسواق الأسهم- السعودية

22 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 213.5 مليون ريال

22 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 213.5 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية اليوم، إجراء 22 صفقة خاصة بقيمة 213.5 مليون ريال، على 6.7 مليون سهم، تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

زين

11.54

760,000

8,770,400

ينساب

50.7

200,000

10,140,000

المجموعة السعودية

25.2

310,000

7,812,000

الكهرباء

25.25

400,000

10,100,000

صافولا

32.2

175,000

5,635,000

سابك

99.8

63,000

6,287,400

بترو رابغ

16.96

395,000

6,699,200.00

التصنيع

15.44

565,000

8,723,600

المواساة

241.2

20,000

4,824,000

معادن

74.6

103,212

7,699,615

كيان

14.5

590,000

8,555,000

إعمار

10.2

353,300

3,603,660

علم

343

51,200

17,561,600

موبايلي

37.65

250,000

9,412,500

المتقدمة

49.5

99,000

4,900,500

المراعي

52.5

134,922

7,083,405

دار الأركان

14.22

1,320,000

18,770,400

تداول

230

79,000

18,170,000

سبكيم

49.05

200,000

9,810,000

أرامكو

37.5

553,333

20,749,987

جرير

172.4

61,678

10,633,287

أكوا باور

160.4

47,600

7,635,040
 
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