22 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 213.5 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية اليوم، إجراء 22 صفقة خاصة بقيمة 213.5 مليون ريال، على 6.7 مليون سهم، تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة زين 11.54 760,000 8,770,400 ينساب 50.7 200,000 10,140,000 المجموعة السعودية 25.2 310,000 7,812,000 الكهرباء 25.25 400,000 10,100,000 صافولا 32.2 175,000 5,635,000 سابك 99.8 63,000 6,287,400 بترو رابغ 16.96 395,000 6,699,200.00 التصنيع 15.44 565,000 8,723,600 المواساة 241.2 20,000 4,824,000 معادن 74.6 103,212 7,699,615 كيان 14.5 590,000 8,555,000 إعمار 10.2 353,300 3,603,660 علم 343 51,200 17,561,600 موبايلي 37.65 250,000 9,412,500 المتقدمة 49.5 99,000 4,900,500 المراعي 52.5 134,922 7,083,405 دار الأركان 14.22 1,320,000 18,770,400 تداول 230 79,000 18,170,000 سبكيم 49.05 200,000 9,810,000 أرامكو 37.5 553,333 20,749,987 جرير 172.4 61,678 10,633,287 أكوا باور 160.4 47,600 7,635,040