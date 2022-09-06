22 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 213.5 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية اليوم، إجراء 22 صفقة خاصة بقيمة 213.5 مليون ريال، على 6.7 مليون سهم، تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
زين
|
11.54
|
760,000
|
8,770,400
|
ينساب
|
50.7
|
200,000
|
10,140,000
|
المجموعة السعودية
|
25.2
|
310,000
|
7,812,000
|
الكهرباء
|
25.25
|
400,000
|
10,100,000
|
صافولا
|
32.2
|
175,000
|
5,635,000
|
سابك
|
99.8
|
63,000
|
6,287,400
|
بترو رابغ
|
16.96
|
395,000
|
6,699,200.00
|
التصنيع
|
15.44
|
565,000
|
8,723,600
|
المواساة
|
241.2
|
20,000
|
4,824,000
|
معادن
|
74.6
|
103,212
|
7,699,615
|
كيان
|
14.5
|
590,000
|
8,555,000
|
إعمار
|
10.2
|
353,300
|
3,603,660
|
علم
|
343
|
51,200
|
17,561,600
|
موبايلي
|
37.65
|
250,000
|
9,412,500
|
المتقدمة
|
49.5
|
99,000
|
4,900,500
|
المراعي
|
52.5
|
134,922
|
7,083,405
|
دار الأركان
|
14.22
|
1,320,000
|
18,770,400
|
تداول
|
230
|
79,000
|
18,170,000
|
سبكيم
|
49.05
|
200,000
|
9,810,000
|
أرامكو
|
37.5
|
553,333
|
20,749,987
|
جرير
|
172.4
|
61,678
|
10,633,287
|
أكوا باور
|
160.4
|
47,600
|
7,635,040
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