الأسهم اليابانية ترتفع بدعم مكاسب "فاست للتجزئة" و"أدفانتست" تقفز 1.3%

أوقف المؤشر نيكي الياباني اليوم سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات، مع عودة المستثمرين لشراء الأسهم، وذلك بدعم من المكاسب في سهم شركة فاست للتجزئة.

وارتفع المؤشر نيكي 0.02 في المائة إلى 27626.51 نقطة بعد تراجعه إلى المنطقة السلبية للحظات، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا قليلا بنسبة 0.11 في المائة إلى 1926.58 نقطة.

كان أداء نيكي قويا على الرغم من الخسائر التي تكبدتها الأسهم الأوروبية الليلة الماضية، بعد أن انخفض اليورو إلى أقل من 99 سنتا للمرة الأولى منذ 20 عاما، وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بعد أن قالت روسيا إن خط الأنابيب الرئيسي لإمدادات الغاز إلى أوروبا سيظل مغلقا.

وبحسب "رويترز"، صعد سهم فاست للتجزئة 0.46 في المائة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.

كما ارتفع سهم شركة (تي.دي.كيه) لصناعة أجهزة الاستشعار 2.06 في المائة. وصعد سهما عملاقتي صناعة الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست 0.31 في المائة و1.31 في المائة على الترتيب.

وارتفع سهم شركة يونيتيكا 7.47 في المائة ليصبح الأفضل أداء على المؤشر نيكي، حتى بعد الإعلان عن استبعاد الشركة العاملة في صناعة المنسوجات من المؤشر القياسي في إطار تعديل اعتيادي.