«المنافسة» تحرك دعاوى جزائية ضد 5 منشآت في قطاع المقاولات

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على تحريك دعاوى جزائية ضد خمس منشآت تعمل في قطاع المقاولات لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وذلك بعد الاطلاع على نتائج التحقيق في قضايا تواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع 14 منشأة في القطاع. فيما أقر المجلس دراسة طلب التسوية المقدم من أربع منشآت، والاستمرار في البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق مع خمس منشآت بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ77 لمجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أخيرا، وحضور الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة أعضاء المجلس.واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها جملة من القرارات تضمنت الاطلاع على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي، الاندماج والاستحواذ، ذات المسار القصير الصادرة من تاريخ 20 / 9 / 1443 هـ حتى 30 / 12 / 1443 هـ، واستعراض نتائج أعمال المراجعة الداخلية ومحضر اجتماع لجنة المراجعة الرابع، للعام المالي 2022، واستعراض محاضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت الـ20، والـ21، والـ22، وأقر عددا من التوصيات. كما استعرض المجلس تقريرا بشأن الأداء المالي للهيئة للنصف الأول من عام 2022، ووافق على تشكيل لجنة النظر والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية. فيما اطلع على تقرير الرصد الإعلامي لمنتدى المنافسة العادلة للعطاءات والمنافسات الحكومية، والرصد الإعلامي للصورة الإعلامية للهيئة للنصف الثاني لعام 2022. ووجه المجلس بأهمية الاستمرار في تعزيز التواصل الإعلامي والبرامج والفعاليات التعريفية بنظام المنافسة. وأصدر المجلس قرارا بالموافقة على تجديد تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحيات تشكيل لجان الإعفاء والتسوية والمصالحة، فيما أقر المعجم العربي للمنافسة، ووافق على نشره للعموم. كما وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، في عدة قطاعات منها: قطاع توصيل الطلبات، قطاع تقنية المعلومات، قطاع بيع المعدات الطبية، قطاع مبيعات التجزئة، وقطاع الزراعة.فيما اطلع المجلس على عدد من تقارير نتائج اتخاذ التدابير لإزالة مخالفات لنظام المنافسة، وأقر إنهاء العمل بالتدابير المتخذة بحق المنشآت لامتثالها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.وأصدر المجلس قرارا بحفظ 31 من الشكاوى الواردة إلى الهيئة لعدم تبين وجود مخالفات، أو لعدم اختصاص الهيئة بنظر تلك الشكاوى.