دول الخليج تبحث التوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني وكود البناء

ناقشت لجنة التنسيق والمتابعة في مجال العمل البلدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك والبيئة الحضرية خلال اجتماع اللجنة الـ40 والتحضيري للاجتماع الـ38 للجنة كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون يومي الأحد والإثنين 4 - 5 أيلول (سبتمبر) 2022 في مدينة الرياض.وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المشتركة المهمة في المجال البلدي في مقدمتها، تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك ما يخص قرارات المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي الذي تم اعتماده بصفة استرشادية لمدة ثلاثة أعوام، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين.وذلك إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات فيما يخص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات سيتم عرضها على الاجتماع الـ38 للجنة كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.