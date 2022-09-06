الأسهم السعودية تفقد 94 نقطة متجاهلة ارتفاع النفط .. والسيولة دون 5 مليارات ريال

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 12185 نقطة، وحقق أعلى نقطة خلال الجلسة عند 12227 نقطة رابحا 0.27 في المائة، بينما أدنى نقطة في الجلسة عند 12099 نقطة فاقدا 0.77 في المائة التي أغلق عندها خاسرا 94 نقطة.
وارتفعت السيولة 9 في المائة بواقع 427 مليون ريال، لتصل إلى 4.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بما يعادل 2.9 مليون سهم إلى 115 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 1 في المائة بنحو ألفي صفقة عند 288 ألف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة قطاع التأمين بنحو 2.6 في المائة، ثم الأدوية 1 في المائة، وحل ثالثا تجزئة الأغذية بـ0.52 في المائة. بينما تصدر المتراجعة المرافق العامة بنحو 3.3 في المائة، يليه الاستثمار والتمويل 3.2 في المائة، وحل ثالثا التطبيقات وخدمات التقنية بواقع 2.2 في المائة.
وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 26 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه البنوك 18 في المائة ما يمثل 894 مليون ريال، وحل ثالثا الطاقة 7 في المائة بنحو 334 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا تكافل الراجحي بنحو 9.9 في المائة ليبلغ 108.60 ريال، يليه نسيج بـ4.1 في المائة ليصل إلى 47.65 ريال، وحل ثالثا سهم اتحاد اتصالات 3.5 في المائة حيث أغلق عند 38.30 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "مجموعة تداول" بواقع 5.4 في المائة ليغلق عند 230 ريالا، يليه الرياض ريت بـ4.6 في المائة إلى 11.46 ريال، وحل ثالثا سهم الغاز 4.1 في المائة مغلقا عند 58.40 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 407 ملايين ريال، يليه معادن بنحو 335 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك للمغذيات الزراعية" بـ244 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
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