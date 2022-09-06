بورصة دبي تتصدر التراجعات الخليجية .. و«المصرية» توسع مكاسبها بفضل أسهم الاتصالات

أغلق معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض أمس وتصدرت دبي الخسائر متأثرة بتراجع أسهم "إعمار العقارية"، في حين وسعت السوق المصرية مكاسبها بقيادة أسهم الاتصالات.وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر دبي 1.3 في المائة مواصلا الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي. وهبط سهم "إعمار العقارية" 2 في المائة بعد انخفاض التوقعات لسوق الإسكان في الإمارة على خلفية زيادة تكاليف الاقتراض.وقالت شركة سالك للتعريفة المرورية في دبي أمس "إنها ستبيع 20 في المائة من أسهمها عبر طرح عام أولي"، وهي ثالث كيان مرتبط بالدولة يسعى للإدراج هذا العام.وقال وائل مكارم، كبير محللي السوق في "إكسنس"، "إن السوق قد تشهد ارتدادا في المعنويات مع إعلان طرح "سالك" للاكتتاب العام، لأنه قد يجذب مستثمرين يبحثون عن فرص جديدة".ونزل مؤشر أبوظبي 0.7 في المائة متأثرا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.2 في المائة.ومع ذلك، ارتفعت أسهم شركة ألفا ظبي القابضة بشكل طفيف بعد أن وقعت وحدتها "بيور هيلث" اتفاقية للاستحواذ على حصة أقلية في شركة أردنت الأمريكية الرائدة في مجال الرعاية الصحية باستثمارات إجمالية تصل إلى 1.8 مليار درهم إماراتي.وانخفض المؤشر القطري 0.8 في المائة مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي. وقاد بنك قطر الوطني الخسائر على المؤشر بعد أن خسر سهمه 2 في المائة في حين ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5 في المائة.وتراجع مؤشر البحرين 0.09 في المائة إلى 1920 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.39 في المائة إلى 4620 نقطة. وانخفض مؤشر الكويت 0.6 في المائة إلى 8427 نقطة.وفي القاهرة، صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.7 في المائة بدعم من قفزة 15.8 في المائة لسهم المصرية للاتصالات.وقال مكارم "إن البورصة المصرية قد تسجل ارتفاعات إضافية بفضل تحسن الأوضاع في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة".