«نمو» تهبط 1.7 % بتداولات قيمتها 20 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية "نمو" 366 نقطة بواقع 1.7 في المائة إلى 21274 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 12 في المائة بنحو 2.7 مليون ريال لتصل إلى 20 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 28 في المائة بما يعادل 120 ألف سهم لتبلغ 307 ملايين سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت ألفي صفقة مرتفعة 55 صفقة بواقع 3 في المائة. وتصدر الأسهم المرتفعة "غاز" بنحو 5.4 في المائة، مقفلا عند 71.60 ريال، يليه "العبيكان للزجاج" مرتفعا 5.2 في المائة ليغلق عند 99.90 ريال، وحل ثالثا "إنماء الروابي" 4 في المائة ليصل 21.36 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "الرعاية المستقبلية" بنحو 9.9 في المائة، ليغلق عند 110.80 ريال، ثم سهم أقاسيم 9 في المائة ليبلغ 75.50 ريال، وحل ثالثا المركز الآلي بنحو 8.6 في المائة، حيث أغلق عند 95 ريالا. وكان الأعلى تداولا "جاهز" بقيمة 3.7 مليون ريال، ثم "رواسي" بنحو 3.3 مليون ريال، وحل ثالثا "الدولية" بتداولات 2.7 مليون ريال.