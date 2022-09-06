التصغير في اللغة العربية

اللغة العربية لغة جمال وإبداع ويظهر هذا جليا في حروفها حال نطقها أو كتابتها أو سماعها. يكفيها فخرا أن اختارها الله سبحانه وتعالى لكتابه العزيز المعجز إلى يوم القيامة. لم يرد التصغير الذي يقصد به التحقير في القرآن الكريم وإنما جاء تصغير المحبة والشفقة والتلطف في كلمة "يا بني" وذلك في ستة مواضع.تمتاز اللغة العربية بقوة البناء وجزالة التعبير، ودقة اللفظ، والمعنى، والمضمون. يبرز جمالها في النثر والشعر والخطابة والقصة وفي الرواية والنحو. ومن جمالياتها ومميزاتها عن غيرها من اللغات القدرة على التصغير، وهو تغيير يطرأ على الكلمة يكون غرضه متباينا حسب الرغبة، فقد يعطي الدلالة على صغر الحجم مثل "كليب" أو "لقيمة" أو للدلالة على تقليل العدد مثل "وريقات" أو "دريهمات" ونحوها، أو للدلالة على قرب الزمان مثل "قبيل العصر" أو "بعيد العشاء" أو للدلالة على التحقير مثل "أحيمق " أو للدلالة على التعظيم كقولهم "فلان دويهية"، أو للدلالة على اللطف والتحبيب مثل "جويرية" أو "غزيل" ونحو ذلك. وعلى الرغم من أن التصغير يرد في كلام العرب ونثرهم إلا أن أكثر ما يستخدم في الشعر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل عنه أنه قال عن عبدالله بن مسعود، "كنيف ملئ علما" فقد شبهه بالجامع الذي حفظ كل ما فيه.. في شعر التعظيم مثلا يقول الشاعروكل أناس ستدخل بينهمدويهية تصفر منها الأناملأو قول الآخرفويق جبيل شاهق الرأس لم تكنلتبلغه حتى تكل وتعملامن أغراض التصغير العطف وفي ذلك تقول أعرابية في ذئب ربته من لبن شاتها فلما كبر افترس الشاة:بقرت شويهتي وفجعت قلبيوأنت لشاتنا ولد ربيبغذيت بدرها ونشأت معهافمن أنباك أن أباك ذئبويرد التصغير للتحقير كقول جرير في هجاء الأخطلورجا الأخيطل من سفاهة رأيهما لم يكن وأب له لينالاوالشاعر المتنبي كان مولعا بالتصغير ومن ذلك قولهأخذت بمدحه فرأيت لهوامقالي للأحيمق يا حليموكذا يرد بغرض المدح كقول الشاعر الحلينقيط من مسيك في وريدخويلك أم وشيم في خديدوذياك اللويمع في الضحياوجيهك أم قمير في سعيد