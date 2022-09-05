تراجع أسهم "أستون مارتن" 14% بعد إعلان اعتزامها زيادة رأس المال

تراجع سعر سهم شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية أستون مارتن لاجوندا جلوبال هولدنجز خلال تعاملات اليوم بنسبة 14% بعد إعلان الشركة اعتزامها المضي قدما في خطة زيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم جديدة للبيع بسعر مخفض للغاية للمساهمين الحاليين والجدد.

وذكرت "بلومبرج" أن الشركة تعتزم طرح 4 أسهم جديدة مقابل كل سهم موجود حاليا بهدف جمع نحو 575.8 مليون جنيه إسترليني (662 مليون دولار)، بحسب الخطة التي أعلنتها أستون مارتن لأول مرة في يوليو الماضي. ويبلغ سعر السهم في الطرح الجديد 103 بنسات بتخفيض نسبته 78.5% من سعر سهم الشركة في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وبحلول الساعة العاشرة و45 دقيقة من صباح اليوم تراجع سعر السهم بنسبة 13% إلى 419.10 بنس. كما تراجع سعر السهم بنسبة 69% منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم.

وفي يوليو الماضي، قالت الشركة إنها درست ورفضت عروض استثمار بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني من شركة الاستثمار المالي، إنفست إنداستريال جروب هولدنجز، وشركة جيلي إنترناشونال، قائلة إنها ترى أن هذه العروض تبالغ في تقييم الاحتياجات المالية لها، وأن هذه الاستثمارات كانت ستصبح عبئا كبيرا على المساهمين الحاليين في حالة القبول بها.