أوروبا .. أسعار الغاز تقفز 35 % في يوم وإجراءات طارئة لمواجهتها

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا أمس بعد قرار روسيا وقف ضخ الغاز عبر خط "نورد ستريم1" إلى أجل غير مسمى، ما يهدد بتصاعد أزمة الطاقة في أوروبا وقد يدفع الاقتصاد إلى حالة ركود.وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية 35 في المائة بعد إعلان شركة غازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي الروسي الجمعة استمرار توقف الضخ عبر خط نورد ستريم1 وذلك قبل ساعات من الموعد الذي كان مقررا لاستئناف الضخ في الخط بعد توقف ثلاثة أيام منذ 31 آب (أغسطس) الماضي لإجراء عملية صيانة دورية.وتقول "غازبروم"، "إنه تم اكتشاف تسريب في إحدى محطات الخط أثناء عملية الصيانة الدورية"، ولم تحدد المدى الزمني الذي تحتاج إليه قبل استئناف الضخ.ويستعد المسؤولون الأوروبيون حاليا لاستمرار توقف الضخ عبر الخط الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا لمدة أسابيع، وبدأوا التحرك لاتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة الموقف. ووضعت السويد وفنلندا إجراءات لمساعدة شركات المرافق المتضررة من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وتجنب انهيارها ماليا. ومن المقرر أن يعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعا خاصا الجمعة المقبل لمناقشة إجراءات جذرية لمواجهة أزمة الطاقة غير المسبوقة في القارة.وبحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم بلغت نسبة الارتفاع في سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل 26 في المائة مقارنة بالسعر الجمعة الماضي إلى 270 يورو لكل ميجاواط/ساعة. كان السعر قد تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي 37 في المائة.وأكد الكرملين أمس أن وقف إمدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط "نورد ستريم" الاستراتيجي نابع من خطأ ارتكبته الدول الغربية، لأن عقوباتها تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية الغازية.وبحسب "الفرنسية"، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "إن مشكلات ضخ الغاز ظهرت بسبب عقوبات الدول الغربية. ليس هناك أي سبب آخر لهذه المشكلات"، وذلك بعد بضعة أيام من التوقف الكامل لخط نورد ستريم الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز وسط خشية من أزمة على صعيد الطاقة هذا الشتاء.إلى ذلك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفحم في أوروبا خلال تعاملات أمس إلى مستوى قياسي جديد.وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، ارتفع سعر العقود القياسية للفحم في أوروبا أمس 7.6 في المائة إلى 345 دولارا للطن وهو ما يعادل ثلاثة أمثال السعر خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم العام المقبل في أمستردام وروتردام وأنتويرب بعد زيادة الطلب على الفحم لتشغيل محطات الكهرباء في أوروبا بهدف توفير استهلاك الغاز الطبيعي الذي كان يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء.