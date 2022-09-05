"جازبروم": محطة بورتوفايا لإنتاج الغاز تفتقد متطلبات السلامة

قال عملاق الغاز الروسي جازبروم اليوم إنه تلقى تحذيرا رسميا من منظمين روس بأن محطة الضغط المتوقفة عن العمل في بورتوفايا، التي من المفترض أن تدفع الغاز باتجاه ألمانيا من خلال خط الأنابيب نورد ستريم 1، لم تعد مستوفية لمتطلبات السلامة.

وقالت الشركة الروسية الجمعة الماضية إنها رصدت تسربا لزيت المحرك في التوربين الوحيد الذي ما زال يعمل في بورتوفايا، وستوقف إمدادات الغاز الطبيعي لحين إصلاحه.

ونسبت جازبروم اليوم إلى سيمنس إنريجي، التي قامت بأعمال صيانة في توربينات نورد ستريم 1، قولها إن "أسباب تسرب الزيت لا يمكن إزالتها إلا بواسطة شركة إصلاح متخصصة".

وبحسب "رويترز" قال بيان جازبروم إن بورتوفايا الآن "منشأة إنتاج محفوفة بمخاطر" وقد لا يمكن مواصلة تشغيلها بشكل قانوني.

وكرر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم موقف موسكو القائل إن مشكلات توريد الغاز من روسيا هي فقط نتيجة للعقوبات الغربية.

