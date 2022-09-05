منطقة اليورو: انكماش قطاع الخدمات وارتفاع مبيعات التجزئة

تسارعت وتيرة نمو مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بشكل معقول خلال يوليو، بعد تراجعها قبل ذلك بشهر، حسبما كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم.

وزاد حجم مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% على أساس شهري في يوليو الماضي، وذلك على خلاف تراجع نسبته 1% في يونيو. وكان من المتوقع أن تزيد المبيعات بنسبة 0.4%.

وجاءت الزيادة بفعل ارتفاع نسبته 0.1% في مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ ومكاسب نسبتها 0.4% في وقود السيارات في متاجر متخصصة.

من ناحية أخرى، انخفضت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.4%.

وبالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، سجلت تجارة التجزئة انخفاضا بنسبة 0.9%، وهو أقل بكثير من التراجع البالغ 3.2% في يونيو، وكان خبراء اقتصاد يتوقعون انخفاضا بنسبة 0.7 %.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، والمؤلف من 27 دولة، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في يوليو بالمقارنة بالشهر السابق عليه، لكنها تراجعت بنسبة 0.5% بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



من جهة آخرى انكمش القطاع الخاص بمنطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، لينضم إلى قطاع الصناعات التحويلية في تسجيل تراجع في الإنتاج خلال أغسطس، حسبما كشفت بيانات شركة "إس آند بي جلوبال" للخدمات المالية والتجارية اليوم.

وتراجع المؤشر المركب للناتج النهائي إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 48.9 في أغسطس، مقابل 49.9 في الشهر السابق عليه. وتشير قراءة المؤشر دون 50 إلى حدوث انكماش.

وعلى الرغم من أن معدل التراجع المشار إليه في الدراسة لا يزال محدودا، كان الأكثر وضوحا عما لوحظ في بداية الربع الثالث.

وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات 49.8 في أغسطس، مقابل 51.2 في يوليو. وسجل نشاط الخدمات انكماشا للمرة الأولى منذ مارس عام 2021.

وفي حين أن تراجع قطاع الخدمات كان هامشيا، انخفض إنتاج الصناعات التحويلية في الأشهر الثلاثة الماضية المتتالية.