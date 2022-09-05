روسيا تحصد 75 % من مناطق زراعة القمح

حصدت روسيا 75 % من الأراضي المزروعة بالقمح ليصل المحصول إلى 88.2 مليون طن من القمح وفقا لوزن الحاويات حتى الثاني من سبتمبر الجاري، مقارنة بـ 66.44 مليون طن في نفس الوقت من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزن الحاويات هو الوزن قبل التجفيف والتنظيف.

وزاد المحصول إلى 3.97 طن للهكتار بارتفاع من 2.99 طن للهكتار قبل عام.

وقد يصل الحصاد بعد التجفيف والتنظيف إلى 82.9 مليون طن، بحسب بلومبرج.