"المصرية للاتصالات" تنفي تلقيها أي عروض بشأن بيع حصتها في "فودافون"

نفت الشركة المصرية للاتصالات اليوم تلقيها أي عروض رسمية من أي جهة بخصوص بيع جزء من حصتها في شركة فودافون مصر .

وقالت الشركة ، في بيان اليوم إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن نية الصندوق السيادي القطري بالتفاوض على شراء جزء من حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر، نحيط علما أن الشركة لم تتلق أي عروض رسمية من أية جهة بخصوص هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه في حال تلقي الشركة أي عروض رسمية سوف تقوم بالفحص والتقييم لدراسة موقف الشركة فيما يخص التعامل في حصتها في فودافون مصر طبقا للإجراءات المتبعة وبما يحقق أقصى استفادة للشركة ولمساهميها .

ولفتت إلى أنها ستقوم بالإفصاح الفوري حال حدوث اي مستجدات.

وقررت إدارة البورصة اليوم إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة.