تراجع معظم البورصات الخليجية.. ودبي تتصدر الخسائر للجلسة الرابعة

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض اليوم وتصدرت دبي الخسائر متأثرة بتراجع أسهم إعمار العقارية، في حين وسعت السوق المصرية مكاسبها بقيادة أسهم شركات الاتصالات.

وانخفض مؤشر دبي 1.3 في المائة مواصلا الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي. وهبط سهم إعمار العقارية 2 في المائة بعد انخفاض التوقعات لسوق الإسكان في دبي على خلفية زيادة تكاليف الاقتراض بحسب "رويترز".

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية 0.7 في المائة مع انخفاض سهم البنك الأهلي السعودي 1.9 في المائة ومصرف الراجحي 0.8 في المائة.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.7 في المائة متأثرا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.2 في المائة.

كما انخفض المؤشر القطري 0.8 في المائة مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي، وقاد بنك قطر الوطني الخسائر على المؤشر بعد أن خسر سهمه 2 في المائة بينما ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5 في المائة.

وفي مصر، فقد ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.7 في المائة مع قفزة 15.8 في المائة لسهم المصرية للاتصالات.

