90 % من الإيطاليين يخشون عواقب الشتاء فاتورة الطاقة

أظهر استطلاع رأي أجراه معهد "كوارام - يوتريند" الإيطالي للأبحاث أن الإيطاليين منقسمون بشأن العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية حرب أوكرانيا.

وكشف استطلاع الرأي أن 43% من المشاركين فيه يرون أن العقوبات عادلة، بينما يعارضها 37%.

ويخشى 90% ممن شاركوا في الاستطلاع قدوم فصل الشتاء وعواقبه على فاتورة الطاقة.

وفيما يتعلق بناخبي الأحزاب المشاركين في الاستطلاع، رأى 71% من ناخبي تيار يسار الوسط، و47% من ناخبي حزب الرابطة "لا ليجا"، و52% من ناخبي حزب "فورتسا إيتاليا" أن خيار العقوبات كان صحيحا.

في المقابل، يعتقد 55% من ناخبي حزب أخوة إيطاليا "فراتيلّي ديتاليا" أن قرار فرض عقوبات على موسكو كان خاطئا.

