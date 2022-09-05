فرنسا: زيادة أيام إغلاق المتاحف لتوفير الكهرباء

تعتزم سلطات المتاحف في مدينة ستراسبورج الفرنسية زيادة أيام الإغلاق في المستقبل القريب في محاولة لتوفير الطاقة وسط نقص مرتقب في الكهرباء.

ومن المنتظر أن تصبح أيام الإغلاق الأسبوعية يومين بدلا من يوم. وصدرت أوامر لتلك المنشآت أيضا بغلق أبوابها ما بين الواحدة والثانية ظهرا يوميا.

وتدخل تدابير توفير الطاقة الجديدة حيز التنفيذ في الثالث من أكتوبر وسوف تطال 8 متاحف. وفي المقابل لن ترتفع رسوم الدخول.

يشار إلى أن كثيرين اعتبروا الإجراء الذي اتخذته العمدة جان بارسيجيان مثيرا للجدل.

ومن هذا المنطلق أطلق العديد من السياسيين التماسا ضد الإجراء، ودعا الاتحاد العام للعمل، العاملين بالمتاحف إلى الإضراب في 17 سبتمبر.