في سنغافورة .. أسعار غرف الفنادق الأغلى خلال عقد

صارت غرف الفنادق في سنغافورة حاليا الأغلى على الاطلاق منذ عقد من الزمان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المدينة إلى جعل نفسها وجهة للسياحة والأعمال التجارية في آسيا، مع وجود عدد كبير من الأحداث المهمة المقررة خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت "بلومبيرج" اليوم الاثنين، بأن متوسط سعر الغرفة الفندقية في الليلة الواحدة في يوليو الماضي، بلغ 184 دولارا أمريكيا، حيث ارتفع 70 % على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2012.

ويأتي ذلك بينما تستمر الزيادة في أعداد وصول الزائرين إلى البلاد، كنتيجة لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال أحدث البيانات الصادرة عن مجلس السياحة في سنغافورة.

وحتى مع ارتفاع الأسعار، مازالت أسعار الإقامة الفاخرة في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، أرخص من هونج كونج وطوكيو ولندن.