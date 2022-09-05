تراجع الأسهم الأوروبية مع استمرار إغلاق نورد ستريم‭

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن مددت روسيا وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم1 إلى أوروبا، مما أثار مخاوف بشأن أسعار الطاقة والنمو ودفع الحكومات إلى إعلان تدابير طارئة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 % بحلول الساعة 07:13 بتوقيت جرينتش بينما هبط المؤشر داكس الألماني 2.8 % . وتراجعت أسهم شركات المرافق الألمانية يونيبر وآر.دبليو.إي وإي. أون وبي.إن.إي بين 3.5 % و11 % بحسب رويترز.

وأعلنت جازبروم يوم الجمعة أن خط الأنابيب الرئيسي إلى ألمانيا سيظل مغلقا إلى أجل غير مسمى بينما كان من المتوقع إعادة تشغيله يوم السبت بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة.

وحمل الكرملين أمس الأحد الساسة الأوروبيين مسؤولية الإبقاء على خط أنابيب الغاز الرئيسي مغلقا، قائلا إن عقوباتهم الاقتصادية أعاقت صيانة خط الأنابيب.

