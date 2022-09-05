هيئة الأفلام تعرض آفاق صناعة الأفلام في السعودية بمهرجان البندقية السينمائي

شاركت هيئة الأفلام في ندوة نقاشية حول مستقبل صناعة الأفلام في المملكة وتأثيرها الإقليمي والدولي، وذلك ضمن البرنامج الرسمي الذي ينظمه جسر البندقية للإنتاج في مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا، وشارك في الجلسة عبدالجليل الناصر مدير عام قطاع تنمية القطاع وجذب الاستثمار بهيئة الأفلام، إلى جانب شارلين جونز المدير التنفيذي لفيلم العلا، وشيفاني بانديا المدير الإداري لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وواين بورغ المدير الإداري للإعلام والترفيه والثقافة في نيوم.

وتناولت الندوة برنامج الحوافز الذي أطلقته الهيئة لدعم الأفلام بنسبة تصل إلى 40 % من الاسترداد المالي، والذي يهدف لجذب الإنتاج الدولي وتحفيز الإنتاج المحلي في المملكة، ويأتي برنامج الحوافز ضمن باقة من الممكنات التي تملكها المملكة في صناعة الأفلام من أماكن تصوير ودعم لوجستي وكوادر فنية، والتي تضع المملكة ضمن أكثر الدول جاذبية للإنتاج السينمائي.

وأشار عبدالجليل الناصر إلى "وجود تنسيق عالٍ بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة، لبناء كافة أجزاء سلسلة القيمة المتعلقة بصناعة الأفلام، ويأتي هذا من وعي الهيئة بأهمية الدورة الإبداعية لصناعة الأفلام لبناء قطاع متكامل يخدم صناع الأفلام أولا، مبينا أن جميع المشاركين في الندوة للتعدد الثريّ في مواقع التصوير بالمملكة والذي يشكل أرضية خصبة لاحتضان العديد من القصص من حول العالم في مشاريع إنتاج ذات جودة عالية.