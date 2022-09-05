التضخم في تركيا يرتفع إلى 80.2 % .. أعلى مستوى منذ 24 عاما

أظهرت بيانات اليوم ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 80.21 % في أغسطس ، بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46 % ، مقارنة مع توقعات في استطلاع لرويترز عند 2.0 % . وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22 % . وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41 % على أساس شهري في أغسطس بزيادة سنوية قدرها 143.75 % .