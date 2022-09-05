الخريف : القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية بلغت 300 مليار ريال

أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس هيئة المحتوى المحلي، أن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية بلغت قرابة 300 مليار ريال، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي.

وأوضح في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى المحتوى المحلي في الرياض اليوم، أن المملكة حققت منذ بدء التشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في 2020 وحتى نهاية النصف الأول من 2022، العديد من المكتسبات، مفيدا أن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين بلغت 300 مليار ريال، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأوّل للإنفاق الحكومي، وبلغت نسبة المحتوى المحلي 46 % من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء المجلس على السلع والخدمات لعام 2020، بقيمة تقدر بـ 113 مليار ريال، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية، من خلال القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي سيستفيد منها 4000 مصنع، بأثر على الاقتصاد الوطني يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.

من جهته ذكر المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن أعمال المنتدى، أنه قد تخصيص 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي في القطاع الزراعي، مضيفا أن إجمالي القروض الزراعية قد يبلغ خلال 2022، نحو 7 مليارات ريال.