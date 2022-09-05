مؤشر نيكي الياباني ينخفض للجلسة الرابعة متأثرا بتراجع وول ستريت

انخفض متوسط نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي اليوم ، مقتفيا أثر أداء وول ستريت الضعيف في الأسبوع الماضي، وسط غياب مؤشرات على تحرك السوق بسبب عطلة في السوق الأمريكية.

وانخفض المؤشر نيكي 0.11 % ليغلق عند 27619.61 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.07 % إلى 1928.79 نقطة بحسب رويترز. وأنهت الأسهم الأمريكية أسبوع التداول على انخفاض يوم الجمعة، حيث تخلت عن المكاسب المبكرة التي حققتها بدعم تقرير الوظائف، وسط مخاوف بشأن أزمة الغاز الأوروبية.

وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز "لا توجد أي أحداث تحرك السوق وحجم التداول ضعيف للغاية".

