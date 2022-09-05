اتفاقية تعاون بين “منشآت" و "واعد" لدعم وتطوير الشركات الناشئة

أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس، اتفاقية تعاون مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد"، وذلك بمجمع ريادة الأعمال التابع لمنشآت في الخبر، بحضور سعود السبهان نائب محافظ "منشآت" لقطاع ريادة الأعمال، والمهندس فهد العيدي المدير الإداري لـ "واعد" ، وعددا من رواد الأعمال في المنطقة الشرقية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود بين الطرفين لدعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك عن طريق تقديم مساحات مكتبية مشتركة، ومنح مالية، وبرامج إرشاد وتطوير للأعمال لتمكين تلك الشركات من الدخول في السوق والحصول على استثمار رأس مال جريء.