إقبال استثماري على المطارات السعودية

قالت لـ"الاقتصادية" شركة مطارات القابضة، إن هناك تزايدا في عدد الشركات الراغبة بالاستثمار في المطارات السعودية، مؤكدة وجود اهتمام كبير من قبل الشركات المحلية والأجنبية.وأرجعت شركة مطارات القابضة، إقبال المستثمرين الكبير على القطاع، إلى فصل الجانب التشريعي عن التشغيلي بالكامل، حيث إن الشركة مسؤولة عن الجانب التشغيلي وتعمل على أسس تجارية.وحول عدد الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في قطاع المطارات، قالت الشركة: "هناك عدد كبير من الشركات والمؤسسات تعمل في المطارات بمختلف المجالات سواء ملاحية أو غير ملاحية، مثل مقدمي نشاط التشغيل والصيانة، والخدمات الأرضية، والأغذية والمشروبات، ومواقف السيارات وغيرها الكثير. كما يتم تقديم بعض الخدمات من قبل شركات محلية وأجنبية".وتسعى شركة مطارات القابضة، إلى تطوير المطارات السعودية وتحويلها إلى بوابات اقتصادية داعمة من خلال قيادة جهود التخصيص والتحول لتمكين استدامة هذا القطاع، عبر الشراكات والفرص الاستثمارية التي طرحتها.