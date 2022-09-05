وتصدر الأسهم المرتفعة "أقاسيم" بنحو 9.2 في المائة، مقفلا عند 83 ريالا، يليه المركز الآلي مرتفعا 6.2 في المائة ليغلق عند 104 ريالات، وحل ثالثا رواسي 6 في المائة ليصل 77.40 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "كير" بنحو 5.9 في المائة ليغلق عند 130.80 ريال، ثم سهم الرعاية المستقبلية 3 في المائة مغلقا عند 123 ريالا، وحل ثالثا جاز بنحو 2.6 في المائة، حيث أغلق عند 71.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "الدولية" بقيمة خمسة ملايين ريال، ثم "نت وركس" بنحو ثلاثة ملايين ريال، وحل ثالثا "سمو" بتداولات 2.4 مليون ريال.
«نمو» تصعد 1.5 % بتداولات قيمتها 23 مليون ريال
وتصدر الأسهم المرتفعة "أقاسيم" بنحو 9.2 في المائة، مقفلا عند 83 ريالا، يليه المركز الآلي مرتفعا 6.2 في المائة ليغلق عند 104 ريالات، وحل ثالثا رواسي 6 في المائة ليصل 77.40 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "كير" بنحو 5.9 في المائة ليغلق عند 130.80 ريال، ثم سهم الرعاية المستقبلية 3 في المائة مغلقا عند 123 ريالا، وحل ثالثا جاز بنحو 2.6 في المائة، حيث أغلق عند 71.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "الدولية" بقيمة خمسة ملايين ريال، ثم "نت وركس" بنحو ثلاثة ملايين ريال، وحل ثالثا "سمو" بتداولات 2.4 مليون ريال.
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