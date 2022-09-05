«نمو» تصعد 1.5 % بتداولات قيمتها 23 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 313 نقطة لتغلق عند 21640 نقطة بـ 1.5 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 1.8 في المائة بنحو 411 ألف ريال لتصل إلى 23 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 18 في المائة بما يعادل 65 ألف سهم لتبلغ 427 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت ألفي صفقة متراجعة 13 صفقة بواقع 0.6 في المائة.وتصدر الأسهم المرتفعة "أقاسيم" بنحو 9.2 في المائة، مقفلا عند 83 ريالا، يليه المركز الآلي مرتفعا 6.2 في المائة ليغلق عند 104 ريالات، وحل ثالثا رواسي 6 في المائة ليصل 77.40 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "كير" بنحو 5.9 في المائة ليغلق عند 130.80 ريال، ثم سهم الرعاية المستقبلية 3 في المائة مغلقا عند 123 ريالا، وحل ثالثا جاز بنحو 2.6 في المائة، حيث أغلق عند 71.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "الدولية" بقيمة خمسة ملايين ريال، ثم "نت وركس" بنحو ثلاثة ملايين ريال، وحل ثالثا "سمو" بتداولات 2.4 مليون ريال.