لتخفيف أعباء الأسر .. حزمة ألمانية بـ 65 مليار يورو دون تعليق لمبدأ كبح الديون

أعلن كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، أنه يمكن تمويل الحزمة الثالثة لتخفيف العبء عن المواطنين التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم صباح أمس، دون تعليق آخر لمبدأ كبح الديون.

وقال ليندنر الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا خلال عرض نتائج لجنة الائتلاف بالعاصمة برلين "سيتم اتخاذ هذه الإجراءات ضمن خطط الموازنة المقررة حتى الآن من جانب الحكومة الاتحادية".

ومبدأ كبح الديون يضع قيودا صارمة على اقتراض الحكومة لأية ديون جديدة. وأوضح أن ذلك سيكون ممكنا من خلال إجراءات احتياطية تم اتخاذها بالفعل في الموازنة.

واتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على حزمة ثالثة لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل زيادة التضخم، بقيمة إجمالية تزيد على 65 مليار يورو، وذلك بحسب وثيقة القرار الخاصة بلجنة الائتلاف الحاكم التي تم نشرها بالعاصمة الألمانية برلين أمس.

وتشعر الشركات والمستهلكون الألمان بعبء ارتفاع أسعار الطاقة وسط مساعي أكبر اقتصاد في أوروبا إلى وقف الاعتماد على الإمدادات الروسية في أعقاب حرب موسكو لأوكرانيا.

وستضمن التدابير السريعة استعدادا لفصل الشتاء البارد أن تكون ألمانيا "قادرة على مواجهة هذا الشتاء"، على ما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس خلال الكشف عن حزمة المساعدة البالغة 65 مليار يورو "65 مليار دولار".

وترفع الخطة الأخيرة حجم المساعدة الإجمالية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا إلى 100 مليار يورو، وفقا لـ"الفرنسية". وتم التوصل إليها بعد نقاشات استمرت ليل السبت حتى الأحد، خاضها ائتلاف حكومي ثلاثي يضم الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتس وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر "ليبرالي".

وتتضمن بنود أحدث خطة لمكافحة التضخم دفعة لمرة واحدة لملايين المتقاعدين الضعفاء وخطة لاستخدام جزء من الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.

وتأتي حزمة المساعدة الحكومية الأخيرة بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" أمس الأول، كما كان مخططا له بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.

وقال شولتس إن الحكومة اتخذت "قرارات في الوقت المناسب" لتجنب أزمة في فصل الشتاء، تتضمن ملء خزانات الغاز وإعادة تشغيل منشآت الطاقة العاملة بالفحم.

غير أن إجراءات استباقية شملت حملة لخفض الاستهلاك، لم تسهم كثيرا في الحد من الارتفاع الكبير لفواتير الأسر.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حزمتين سابقتين من المساعدات يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو، تضمنتا خفض الضريبة على البنزين ودعما ماديا كبيرا لتذاكر النقل.

ومع انتهاء مدة العمل بعديد من هذه الإجراءات في نهاية أغسطس واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، واجهت الحكومة ضغوطا لتقديم مساعدة جديدة.

وارتفع مستوى التضخم مجددا إلى 7.9 في المائة في أغسطس، بعد انخفاضه لشهرين على وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية.

وكانت بروكسل قد أعلنت الإثنين أنها ستدرس تدابير "طارئة" لإصلاح سوق الكهرباء وضبط الأسعار.

وقال شولتس إنه يتوقع أن "يتعامل الاتحاد الأوروبي بسرعة" مع هذه المسألة مضيفا "من الواضح جدا أننا بحاجة إلى تغييرات سريعة في هذا المجال".

ومكررا شعاره أن الألمان "لن يسيروا وحدهم" في أزمة الطاقة، وكشف المستشار عن مجموعة من التدابير من بينها دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة.

وستشمل الحكومة أيضا الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص، الذين يتلقون مساعدات إسكان.

وخصصت برلين 1.5 مليار يورو لإعداد بديل للتذكرة الشهرية البالغة تسعة يورو على شبكات النقل المحلية وبين المناطق. وقال ليندنر إن حزمة الإغاثة ككل سيتم تمويلها دون التخطيط لاستدانة مبالغ إضافية.

وأضاف "هذه الإجراءات مدرجة في خطط الميزانية الحالية للحكومة" لعامي 2022 و2023 مع تغطية الباقي من التدابير الخاصة بالأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس خطط الائتلاف الحاكم لإعانة السكن المقررة ضمن إجراءات الحزمة الثالثة من الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار بأنها "أكبر إصلاح في إعانة السكن".

وتقرر ضمن إجراءات الحزمة الجديدة من الحكومة زيادة عدد المواطنين الذين سيحصلون على إعانة سكن على ما هو سار حاليا، بحسب وثيقة الائتلاف الحاكم.

وأعلن الاتئلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر أنه سيتم توسيع دائرة الأشخاص، الذين يحق لهم الحصول على إعانة الإسكان إلى مليوني مواطن، بحيث يحق لعدد أكبر من الناس المطالبة بهذه الإعانة في أوقات الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة.

وأضاف الائتلاف الحاكم في وثيقة القرار أن إعانة السكن ستتضمن أيضا عنصرا دائما لحماية المناخ وعنصرا دائما لتكاليف التدفئة من أجل تغطية ارتفاع أسعار الطاقة.

ووصف شولتس هذه الخطط بأنها "الإصلاح الأكبر لإعانة السكن" منذ فترة طويلة، وقال "سيساعد ذلك الأشخاص ذوي الدخل المحدود".