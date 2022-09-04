إيرادات مليارية لـ 40 شركة مدرجة خلال الربع الثاني .. 5 منها طرحت حديثا

حققت 40 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، إيرادات مليارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، منها خمس شركات تم طرحها حديثا بين الفترة 2021 - 2022.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هذه الشركات شكلت نحو 20 في المائة من إجمالي الشركات المعلنة نتائج أعمالها خلال الربع الثاني "باستثناء الصناديق العقارية"، إلا أن إيراداتها شكلت نحو 95.5 في المائة من إجمالي إيرادات السوق.

وتصدرت هذه الشركات، أرامكو السعودية بإيرادات 562 مليار ريال تعادل نحو 69 في المائة من إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في سوق الأسهم.

ونمت إيرادات شركة أرامكو بنحو 80 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث شكلت إيرادات النفط الخام نحو 301 مليار ريال، بينما شكلت إيرادات المنتجات الكيماوية المكررة والغاز نحو 254.2 مليار ريال.

ثانيا حلت شركة "سابك" بإيرادات نحو 56 مليار ريال، مشكلة 6.9 في المائة من إجمالي إيرادات السوق خلال الربع الثاني، تلتها شركة كهرباء السعودية بنحو 19.4 مليار ريال مشكلة 2.4 في المائة من إيرادات السوق.

رابعا جاءت شركة بترو رابغ بإيرادات 18.1 مليار ريال بعد نموها 63 في المائة على أساس سنوي، ثم مجموعة "إس تي سي" بإيرادات بلغت نحو 16.94 مليار ريال.

ومن بين الشركات التي حققت إيرادات مليارية خلال الربع الثاني شركات حديثة الإدراج، سلوشنز بنحو 2.25 مليار ريال، بينما حققت النهدي 2.24 مليار، وكذلك الدواء وأكواباور بـ1.3 مليار لكل منهما، كذلك شركة علم بـ1.04 مليار ريال.

وبحسب الرصد، حققت 22 شركة مدرجة إيرادات تتجاوز 500 مليون ريال وتقل عن مليار ريال، وهي 11 في المائة تقريبا من إجمالي الشركات المعلنة.

ويشمل الرصد إيردات الشركات من النشاط الرئيس ولا تشمل الإيرادات الأخرى، مثل إيرادات قطاع التأمين التي هي عبارة عن إجمالي الأقساط المكتتبة، بينما إيرادات القطاع البنكي عبارة عن دخل العمليات.

بينما حققت 27 شركة إيرادات تقل عن 50 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، من بينها شركة الشرقية للتنمية التي لم تحقق أي إيرادات خلال الفترة، علما بأن الشركة لم تحقق أي إيراد منذ 2019 على الأقل، كذلك شركة صادرات التي حققت إيرادات بلغت 43 ألف ريال، ثم شركة شمس بإيرادات 2.5 مليون وشركة الباحة بنحو 2.6 مليون ريال.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي شملها الرصد، نحو 815.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وحققت هذه الشركات صافي أرباح خلال الفترة بنحو 230.4 مليار ريال، مقارنة بـ135.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، حيث نما صافي أرباح الشركات بنحو 70 في المائة، وجاء النمو بشكل رئيس نتيجة ارتفاع أرباح قطاع الطاقة بفضل أرامكو السعودية، وكذلك قطاع البنوك الذي سجل أرباحا قياسية، فضلا عن نمو أرباح قطاع المواد الأساسية بعد النمو في أرباح شركات البتروكيماويات.



وحدة التقارير الاقتصادية