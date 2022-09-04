ثلثها للرياض.. 64.2 مليار دولار تجارة العرب مع أمريكا في النصف الأول

بلغت التجارة الخارجية للدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية "أكبر اقتصاد في العالم"، 64.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، تشكل 2.4 في المائة من تجارة واشنطن مع العالم للفترة نفسها والبالغة 2.7 تريليون دولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات عربية وأمريكية، فإن تجارة العرب مع الولايات المتحدة توزعت بين 33.5 مليار دولار صادرات عربية مقابل 30.7 مليار دولار واردات.

وحلت السعودية أكبر دولة عربية مصدرة للولايات المتحدة، مستحوذة على 38.9 في المائة من صادرات العرب لواشنطن، تلتها العراق 12.8 في المائة، والإمارات 10.5 في المائة بدعم الصادرات النفطية للدول الثلاث.

بينما جاءت الإمارات أكبر مستورد بحصة 32 في المائة من واردات العرب من الولايات المتحدة، ثم السعودية 25.6 في المائة، ومصر 13.1 في المائة.

وتصدرت السعودية الترتيب كأكبر شريك تجاري عربي للولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 32.5 في المائة، إذ بلغ التبادل التجاري بينهما نحو 20.9 مليار دولار، موزعة بين 13 مليار دولار صادرات مقابل 7.9 مليار دولار واردات.

وحلت الإمارات ثاني شريك بعد السعودية بتبادل تجاري بلغ 13.3 مليار دولار، تمثل 20.8 في المائة من تجارة العرب مع واشنطن، موزعة بين صادرات بلغت 3.5 مليار دولار، وواردات بـ9.8 مليار.

ثالثا جاءت مصر بعلاقات تجارية وصلت إلى 5.7 مليار دولار "8.9 في المائة من العرب"، ثم العراق 4.7 مليار دولار "7.3 في المائة من تجارة العرب مع واشنطن"، خامسا قطر 3.1 مليار دولار "4.8 في المائة من الدول العربية".

في المركز السادس، المغرب بتبادل تجاري بلغ 2.7 مليار دولار مع الولايات المتحدة، يمثل 4.2 في المائة من تجارة العرب مع واشنطن، ثم عمان بتجارة بلغت 2.25 مليار دولار "3.5 في المائة من العرب"، ثم الأردن 2.2 مليار دولار "3.4 في المائة من العرب"، والجزائر تاسعا بـ2.1 مليار دولار "3.2 في المائة من العرب".

بينما جاءت تجارة بقية الدول العربية مع الولايات المتحدة أقل من ملياري دولار خلال النصف الأول من 2022.



وحدة التقارير الاقتصادية