أوكرانيا ترسل أكبر قافلة من سفن الحبوب للأسواق الأجنبية

قالت أوكرانيا إنها أرسلت أكبر قافلة من السفن المحملة بالحبوب منذ بدء العمل باتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، وذلك بعدما غادرت 13 سفينة موانئها أمس وعلى متنها 282.5 ألف طن من المنتجات الزراعية للأسواق الأجنبية.وبحسب "رويترز"، جرى تحميل الشحنة، التي ستتجه إلى ثماني دول، في موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني على البحر الأسود. وكانت هذه الموانئ خاضعة للسيطرة الروسية إلى أن تم التوصل إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في 22 تموز (يوليو) لفك هذا الحصار.وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على فيسبوك إن 86 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية بموجب هذا الاتفاق وعلى متنها مليونا طن من المنتجات الزراعية إلى 19 دولة.وتم التوصل إلى الاتفاق بعد أن تعذر استخدام أوكرانيا طريقها الرئيس للتصدير عبر البحر الأسود عندما تدخلت روسيا عسكريا وأغلقت موانئها مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية ومخاوف من حدوث نقص في الإمدادات في إفريقيا والشرق الأوسط.وقال أوليه أوستنكو، المستشار الاقتصادي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، في يوليو إن أوكرانيا تأمل في تصدير 60 مليون طن من الحبوب في غضون ثمانية إلى تسعة أشهر، لكنه حذر من أن تصدير هذه الكمية ربما يستغرق 24 شهرا إذا لم تعمل الموانئ بالشكل الصحيح.ومركز التنسيق المشترك ومقره أسطنبول، الذي يشرف على الاتفاق ويضم مسؤولين من الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا، إنه حتى الجمعة، تم تصدير نحو 1.77 مليون طن من الحبوب ومواد غذائية أخرى من أوكرانيا بموجب الاتفاق، في حين تمت الموافقة على 160 رحلة داخلية وخارجية. وتم فتح ثلاثة موانئ بموجب الاتفاق الموقع.يأتي ذلك في وقت وافقت روسيا مع الأمم المتحدة على ضخ 30 مليون طن من الحبوب في الأسواق الدولية بنهاية 2022، للمساعدة على تخفيف نقص الأغذية الناتج، بشكل جزئي.وقالت وزارة الزراعة، إن "هذا سيجعل من الممكن مساندة دول محتاجة، والمساعدة في التغلب على نقص الغذاء وإحداث استقرار للأمن الغذائي حول العالم".وتقدر الوزارة بأن محصول روسيا من الحبوب سيبلغ 130 مليون طن هذا العام، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح.وحذرت الأمم المتحدة لأشهر من أن الحرب في أوكرانيا، وكوراث ناجمة عن تغير المناخ، وصدمات مالية، قد عرضت الأمن الغذائي العالمي للخطر في دول فقيرة، ولا سيما في إفريقيا.