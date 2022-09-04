ولي العهد يبعث رسالة شفهية لرئيس مصر

بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رسالة شفهية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بأواصر الأخوة، والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد ولي العهد اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتقوية التضامن العربي بشكلٍ شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار.

ونقل الرسالة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له في قصر الاتحادية بالقاهرة.