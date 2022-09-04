قانوني: استبدال اللاعب المصاب مشروط بموافقته على إلغاء العقد

أكد المحامي التونسي علي عباس المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" أن بإمكان نادي النصر تسجيل لاعب بديل عن اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز خارج فترة التسجيل، في حال ثبوت عدم قدرته على اللعب الموسم الحالي بشرط أن يوافق على فسخ العقد، قائلا: "إذا اتفق النادي معه، وقبل اللاعب، كي تفرغ خانته أو يعتزل، المهم أنه يقطع العلاقة التعاقدية بنادي النصر حسب اللوائح والأنظمة".

ويجري اليوم بيتي كشفاً طبياً عند أحد الاستشاريين المختصين للاطمئنان والوقوف على حالته الصحية وتقديم تقرير لإدارة النصر، وفقاً لمصدر خاص.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 37 في الفصل الـ 14 "الإصابة" من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم والصادرة في عام 2021 أنه "إذا تعرض اللاعب للإصابة أو المرض خارج اللعب أو التدريب في مهمة لا علاقة لها بناديه، فيجب على النادي أن يدفع للاعب ما نسبته 50 في المائة من أجره الشهري الأساسي للشهرين التاليين وإذا استمرت الإصابة أو المرض فللنادي اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ حقوق اللاعب ضمن وثيقة التأمين ومصلحة النادي، على أن تخطر اللجنة بقرار كتابي"، فيما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه "في جميع الأحوال يستمر التأمين الصحي والتأمين الشامل على اللاعب طيلة مدة عقده، وينتهي بنهايته، ويستفيد اللاعب من مزايا وثيقتي التأمين الصحي والتأمين الشامل".

وقال المحامي التونسي "يستطيع النصر تسجيل لاعب حر قام بفسخ عقده بالتراضي أو انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل بموجب استثناء من المادة السادسة من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي"، مضيفا "من الأفضل أن تنتظر إدارة النصر فترة التسجيل الثانية "الشتوية"، لأنه لن تجد لاعبا في مستوى عالٍ وهو حر".