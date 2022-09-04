السويد: منح ضمانات ائتمانية لمرافق شركات تجارة الكهرباء بقيمة 23.2 مليار دولار

تعتزم الحكومة السويدية أن تمنح مرافق دول الشمال ودول البلطيق المسجلة لدى "ناسداك كليرنج إيه بي"، ضمانات ائتمانية بقيمة 250 مليار كرونة سويدية (23.2 مليار دولار)، في إطار سعيها للحيلولة دون تهديد أزمة الطاقة للاستقرار المالي.

ونقلت "بلومبرج" عن ميكائيل دامبرج وزير المالية السويدي قوله في مؤتمر صحفي إن الإجراء يهدف إلى مساعدة الشركات التي تكافح من أجل تلبية متطلبات الضمانات المتزايدة اللازمة لتجارة الكهرباء، وتجنب حالات التخلف الفني عن سداد الديون التي قد تؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي من الممكن أن تسبب أزمة مالية.

مشيرا إلى أن تصرفات روسيا في سوق الطاقة قد تسببت في إدخال السويد في اقتصاد الحرب، مؤكدا أن سوق الطاقة الأوروبية ليست مبنية من أجل هذا الغرض.