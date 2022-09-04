"بحر العرب" تشتري مبنى في الصحافة مملوك لرئيس مجلس الإدارة بـ 52.5 مليون ريال

أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات اليوم توقيع اتفاقية شراء للاستحواذ على الأصل عقاري مملوك لرئيس مجلس الادارة محمد السحيباني، بهدف استحواذ الشركة بالكامل على ملكية الأصل العقاري وذلك لغرض استخدام جزء منه ليكون مقرًا للشركة عن طريق زيادة رأس مال الشركة وإصدار أسهم عوض لصالح البائع بقيمة الأصل العقاري المراد الاستحواذ عليه، ويقع الأصل العقاري في حي الصحافة شمال مدينة الرياض ويتكون من 23 طابق، وتبلغ قيمة الصفقة 52.5 مليون ريال .

