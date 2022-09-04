مستشار ألمانيا: نواجه أوقاتا صعبة بسبب بوتين

حمل المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية الوضع الصعب الذي تمر به ألمانيا حاليا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال شولتس اليوم بالعاصمة الألمانية برلين خلال عرض نتائج الحزمة الثالثة من الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل زيادة الأسعار: "بلدنا تواجه وقتا صعبا".

وتابع المستشار الألماني أن الحرب أسفرت عن عواقب تتمثل في الاختناقات في إمدادات الطاقة، وقال: "روسيا تحت قيادة بوتين صارت مخلة بعقودها"، موضحا أنها لم تعد تحقق اتفاقات التوريد الخاصة بها.

وأضاف شولتس قائلا: "روسيا لم تعد مورد طاقة موثوقا فيه"، وأعرب في الوقت ذاته عن تفاؤله بأنه سيتم تجاوز هذا الوقت الصعب، وقال: "سوف نتجاوز هذا الشتاء".

وتابع أنه على دراية بأن عددا كبيرا للغاية من المواطنين لديهم مخاوف كبيرة بشأن مستقبلهم وبسبب ارتفاع الأسعار، وقال: "كل ذلك هو ما يرتبط بمصطلح التضخم"، موضحا أن هذا ما يزعج الحكومة الاتحادية والائتلاف الحاكم أيضا.

وقال شولتس: "أسباب هذا الوضع العسير للغاية هو الحرب في أوكرانيا".