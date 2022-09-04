تفعيل أنظمة "موعد" و "إحالتي" في الرعاية الصحية المنزلية

فعلت وزارة الصحة، نظامي موعد وإحالتي في جميع أقسام الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفيات والمناطق الخاص بتحويل المرضى، لسهولة الوصول لمستفيدي الرعاية الصحية المنزلية عن طريق هذين النظامين، لقبول المرضى في هذه الخدمة وفق الشروط التي وضعتها، وهي المنومين بالمستشفى، وغير المنومين (الطوارئ، المراكز الصحية الأولية، الزهايمر، التأهيل الشامل)، إضافة لوجود شخص قادر على رعاية المريض، وألا تزيد المسافة بين قسم الرعاية الصحية ومنزل المريض عن 70 كم، وتوقيع المريض أو المسؤول عنه من عائلته بالموافقة على خدمة الرعاية الصحية المنزلية.

وأوضحت، أن العدد الكلي للزيارات التي قامت بها للمنازل بلغ 72,330 زيارة، وعدد الزيارات الميدانية بلغ 62,529 وذلك حتى منتصف 2022، فيما بلغ عدد المرضى تحت الخدمة 44,781 مريض في 22 منطقة ومحافظة، وبزيادة في عدد المرضى المسجلين بالخدمة بلغ 4,351 مريضا، كما بلغ عدد المستشفيات والمراكز التي تقدم الخدمة لمرضى الرعاية المنزلية 242، مستشفى ومركز وعدد الفرق الطبية 500 فرقة.

وأشارت، إلى أن الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية هم المنومين بالمستشفيات إذا كانت الحالة مستقرة أو يحتاج خدمات صحية بالمنزل، وغير المنومين وبحاجة لمتابعة صحية وتشمل مرضى الزهايمر والتأهيل الشامل، ومرضى العيادات الخارجية والطوارئ، والطالب المعاق والمراكز الصحية.

وأضافت، أن الخدمات المقدمة للرعاية الصحية المنزلية، تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي المنزلي، والرعاية التنفسية المنزلية، والرعاية التمريضية المنزلية، والخدمات الاجتماعية المنزلية، والرعاية الطبية وخدمات التغذية المنزلية، والخدمات الصحية المنزلية الافتراضية، والصحة النفسية المنزلية، وخدمات أخرى مساندة، وإدارة الأدوية، يذكر أن وزارة الصحة بدأت بتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ 14 عام، مقدمة خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية وتلطيفية.