باكستان: توقعات بنمو الاقتصاد أكثر من 3.5% خلال عام

توقع وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل أن ينمو الاقتصاد أكثر من 3.5 في المائة في السنة المالية التي بدأت في يوليو . وبلغ التضخم في باكستان أعلى مستوياته منذ 47 عاما ويعد ثاني أعلى مستوى في آسيا.

وقال التقرير إن إسماعيل توقع اقتراب التضخم من ذروته وسيبلغ متوسطه 15 في المائة لهذا العام بحسب وكالة بلومبرج نيوز. ونُقل عن إسماعيل قوله إن القيود المفروضة على السلع الكمالية قد تظل سارية لفترة أطول مما كان متوقعا حاليا.