بعد سنوات من المطالبات .. "تويتر" تختبر زر "تحرير" لتعديل التدوينات

كشفت منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بدء اختبار زر التحرير الذي يتيح للمستخدمين تعديل التغريدات التي ينشرونها على المنصة، وهي الخاصية التي تعمل المنصة على تطويرها منذ العام الماضي.

وكتبت المنصة في رسالة على الإنترنت "إذا ظهرت تغريدة معدلة، فهذا لأننا نختبر زر تحرير، هذا سيحدث وسيكون كل شيء على ما يرام". ويتيح زر تحرير للمستخدمين تعديل تغريداتهم خلال أول 30 دقيقة من نشر التغريدة. وسيظهر بعد تعديل التغريدة رمز وتوقيت وعلامة تتيح للقراء معرفة أن التغريدة تم تعديلها، وعند النقر على علامة التعديل، سيظهر تاريخ تعديل التغريدة والنسخ السابقة منها.

وقال جاي سوليفان مدير عام منتجات المستهلك والإيرادات في تويتر، إن "خاصية التحرير تتجاوز مجرد تصحيح الأخطاء المطبعية، وإنما تخفف الضغوط على المستخدم أثناء كتابة التغريدة خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين لا ينشرون تغريدات باستمرار، هذه واحدة من خصائص عديدة نستكشفها لمساعدة الأشخاص في الانضمام إلى المحادثات العالمية وفقا لشروطهم".

ويختبر فريق العاملين في تويتر، الخاصية الجديدة داخليا، وسيتم توسيع نطاق هذا الاختبار في البداية ليشمل مشتركي تويتر بلو مدفوعة الاشتراك في وقت لاحق من الشهر الحالي. وتتيح تويتر بلو التي يبلغ اشتراكها 5 دولارات شهريا، للمستخدمين التراجع عن التغريدات وعدم ظهور الإعلانات.

ويطالب مستخدمو تويتر منذ سنوات بإضافة زر تحرير، لكن جاك دورسي الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت والشريك المؤسس لموقع تويتر قال عام 2020 إنه لن يكون من المناسب أبدا إضافة زر تحرير إلى منصة تويتر.

وفي أبريل الماضي أكدت شركة تويتر، بدء تطوير خاصية تحرير، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك التوصل لاتفاق لشراء الشركة مقابل 44 مليار دولار وهي الصفقة التي فشلت في وقت لاحق.