"نتفليكس" تعتزم إطلاق فئة اشتراك جديدة بالإعلانات بسعر مخفض

تعتزم منصة بث الأفلام عبر الإنترنت نتفليكس، إطلاق فئة اشتراك جديدة بسعر مخفض مدعومة بالإعلانات اعتبارا من نوفمبر.

وذكرت تقارير، أن المنصة ستطرح الفئة الجديدة اعتبارا من نوفمبر في دول عديدة منها أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتتجه نتفليكس لإطلاق الخدمة الجديدة لمنافسة خدمة البث المباشر ديزني بلس، والتي ستطرح ديسمبر المقبل.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن الاشتراك الجديد في نتفليكس، سيطلق قبل نهاية 2022.

ويتراوح سعر الاشتراك الجديد سيتراوح بين 7 و 9 دولارات شهريا، أي نصف قيمة الاشتراك العادي حاليا والتي تبلغ 15.5 دولار شهريا.

ولن يتم بث الإعلانات أثناء عرض عروض الأطفال، كما لن يتيح هذا الاشتراك للمستخدمين تنزيل الأفلام لمشاهدتها لاحقا دون إنترنت.