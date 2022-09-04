"الصقر للتأمين": بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 65 % من رأس المال

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة كما في 30 يونيو 2022 م نسبة 65% بمبلغ وقدره 259 مليون ريال من رأس مال الشركة والبالغ 400 مليون ريال.
والأسباب الرئيسية للخسائر من 2018 إلى 2021 هي كما يلي:
• زيادة في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال التأمين الطبي من 2018 إلى 2021.
• زيادة صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال تأمين المركبات خلال عام 2021.
• زيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 25٪ من عام 2018 إلى عام 2021.
الأسباب الرئيسية للخسائر خلال النصف الأول من عام 2022 هي كما يلي:
• زيادة في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال تأمين المركبات بمبلغ 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
• إرتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
الإجراءات التي ستتخذها الشركة حيال هذه الخسائر :
• الاستمرار في مراقبة كفاية الأسعار للتأكد من أن الأسعار أعلى من الأسعار الاكتوارية الموصى بها لخطوط أعمال التأمين الطبي وتأمين المركبات.
• الاستمرار في الحد بشكل كبير من الخسائر في تأمين المركبات للأفراد.
• خطة عمل مطورة مع التركيز على زيادة إنتاج قطاعات التأمين المربحة مثل منتجات التأمين العام وتأمين الشركات الطبي والمركبات.
• اتخاذ مبادرات خفض التكاليف لتقليل النفقات العامة والإدارية وتكلفة الاستحواذ.
• الاستمرار في تقديم منتجات جديدة من التأمين العام وتقديمها لعملائنا من خلال قنوات توزيع المبيعات والوسطاء.
• الاستفادة من حلول تكنولوجيا المعلومات لزيادة مستوى التحكم في إدارة مطالبات المركبات
• زيادة المبيعات الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة لتكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.
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