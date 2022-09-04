"الصقر للتأمين": بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 65 % من رأس المال

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة كما في 30 يونيو 2022 م نسبة 65% بمبلغ وقدره 259 مليون ريال من رأس مال الشركة والبالغ 400 مليون ريال.

والأسباب الرئيسية للخسائر من 2018 إلى 2021 هي كما يلي:

• زيادة في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال التأمين الطبي من 2018 إلى 2021.

• زيادة صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال تأمين المركبات خلال عام 2021.

• زيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 25٪ من عام 2018 إلى عام 2021.

الأسباب الرئيسية للخسائر خلال النصف الأول من عام 2022 هي كما يلي:

• زيادة في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال تأمين المركبات بمبلغ 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

• إرتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الإجراءات التي ستتخذها الشركة حيال هذه الخسائر :

• الاستمرار في مراقبة كفاية الأسعار للتأكد من أن الأسعار أعلى من الأسعار الاكتوارية الموصى بها لخطوط أعمال التأمين الطبي وتأمين المركبات.

• الاستمرار في الحد بشكل كبير من الخسائر في تأمين المركبات للأفراد.

• خطة عمل مطورة مع التركيز على زيادة إنتاج قطاعات التأمين المربحة مثل منتجات التأمين العام وتأمين الشركات الطبي والمركبات.

• اتخاذ مبادرات خفض التكاليف لتقليل النفقات العامة والإدارية وتكلفة الاستحواذ.

• الاستمرار في تقديم منتجات جديدة من التأمين العام وتقديمها لعملائنا من خلال قنوات توزيع المبيعات والوسطاء.

• الاستفادة من حلول تكنولوجيا المعلومات لزيادة مستوى التحكم في إدارة مطالبات المركبات

• زيادة المبيعات الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة لتكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.