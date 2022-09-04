مجلس إدارة "العربية " يوصي بتوزيع 95 مليون ريال أرباح للنصف الأول.. 1.90 ريال للسهم

تاريخ الأحقية

ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)، والذي سوف يتم الاعلان عنه لاحقا.