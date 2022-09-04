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مجلس إدارة "العربية " يوصي بتوزيع 95 مليون ريال أرباح للنصف الأول.. 1.90 ريال للسهم

مجلس إدارة "العربية " يوصي بتوزيع 95 مليون ريال أرباح للنصف الأول.. 1.90 ريال للسهم

الاقتصادية من الرياض

أوصى مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية  بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022.

 

اجمالي المبلغ الموزع 95,000,000 ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع 1.90 ريال سعودي لكل سهم
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 19
تاريخ الأحقية ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)، والذي سوف يتم الاعلان عنه لاحقا.
تاريخ التوزيع سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.
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