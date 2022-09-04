"أمانة للتأمين" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "أسيج" لتقييم جدوى اندماج الشركتين

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

كما اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book Value)، بعد اجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق.



وينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء 12 شهر من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم ، أيهما أسبق.