"البابطين الغذائية" تطرح 16% من أسهمها للاكتتاب في السوق الموازية

أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الإكتتاب للطرح المحتمل لشركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين (البابطين الغذائية) ("الشركة" أو "البابطين الغذائية") عن نية الشركة في طرح (544,000) سهم عادي تمثل (16.00%) من أسهمها ("الطرح") وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.



حصلت الشركة على موافقة السوق ، على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.