ثاني حادث خلال أيام .. تعطل محرك سفينة متجهة إلى أوكرانيا لنقل الحبوب

قالت شركة شحن، أمس، إن سفينة كانت متجهة إلى أوكرانيا لتحميل حبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تعطل محركها لفترة وجيزة أثناء مرورها عبر مضيق البوسفور في إسطنبول، البارحة الأولى، في ثاني حادث خلال أيام.

وبحسب "رويترز"، ذكرت شركة تريبيكا للشحن، أن محرك السفينة بريزا تعطل الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش الجمعة، وأنها رست بالقرب من منطقة قنديلي في إسطنبول. وأضافت أن السفينة رفعت المرساة في الساعة 01:20 بتوقيت جرينتش أمس، وكان من المقرر أن تتجه إلى منطقة رسو في جنوب البوسفور بوساطة زوارق قطر.

وذكرت تريبيكا أن حركة المرور في مضيق البوسفور توقفت. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن السفينة بريزا رست جنوب البوسفور الساعة 06:28 بتوقيت جرينتش.

وتم سحب ليدي زهما، وهي سفينة شحن تحمل أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذرة من أوكرانيا، إلى مرسى في إسطنبول بعد أن جنحت لفترة وجيزة بسبب تعطل الدفة ليلة الخميس.

وتندر مثل هذه الحوادث في مضيق البوسفور الخلاب، الذي يقسم أكبر مدينة في تركيا ويربط البحر الأسود ببحر مرمرة وما وراءه إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال مركز التنسيق المشترك ومقره إسطنبول، الذي يشرف على الاتفاق ويضم مسؤولين من الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا، يوم الجمعة، إن السفينة بريزا خضعت للتفتيش وتم السماح لها بالإبحار إلى أوكرانيا مع سبع سفن أخرى.

وقالت اللجنة إنه حتى يوم الجمعة، تم تصدير نحو 1.77 مليون طن من الحبوب ومواد غذائية أخرى من أوكرانيا بموجب الاتفاق، في حين تمت الموافقة على 160 رحلة داخلية وخارجية.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد الحرب مع روسيا في 24 شباط (فبراير) وأغلقت موانئها على البحر الأسود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتم فتح ثلاثة موانئ بموجب الاتفاق الموقع في 22 يوليو بين موسكو وكييف، بوساطة من الأمم المتحدة وأنقرة.

يأتي ذلك في وقت وافقت فيه روسيا مع الأمم المتحدة على ضخ 30 مليون طن من الحبوب في الأسواق الدولية بنهاية عام 2022، للمساعدة على تخفيف نقص الأغذية الناتج، بشكل جزئي.

وقالت وزارة الزراعة الروسية، إن "هذا سيجعل من الممكن مساندة دول محتاجة، والمساعدة في التغلب على نقص الغذاء وإحداث استقرار للأمن الغذائي حول العالم".

وتقدر الوزارة بأن محصول روسيا من الحبوب سيبلغ 130 مليون طن هذا العام، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح.

وحذرت الأمم المتحدة لأشهر من أن الحرب في أوكرانيا، وكوراث ناجمة عن تغير المناخ، وصدمات مالية، قد عرضت الأمن الغذائي العالمي للخطر في دول فقيرة، ولا سيما في إفريقيا.

وتكافح روسيا من أجل تصدير محصولها القياسي من القمح، في حين يدعم فتح ممر آمن زيادة صادرات الحبوب من أوكرانيا، وذلك بعد أكثر من ستة أشهر على بداية الحرب.

وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء، بأن الشحنات القادمة من روسيا في يوليو وأغسطس، أول شهرين من الموسم الجديد، انخفضت بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 6.3 مليون طن، مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيانات أوردتها شركة "لوجستيكس أو إس".

وانخفض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية في أغسطس للشهر الخامس على التوالي، مع هبوط أسعار أغلب السلع المرجعية، بحسب ما أفاد به تقرير جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الخاضع لمراقبة حثيثة 138 نقطة في أغسطس، بانخفاض 1.9 في المائة عن يوليو ولو أنه لا يزال أعلى بنسبة 7.9 في المائة من قيمته قبل عام. ويتتبع هذا المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولا.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 1.4 في المائة عن الشهر السابق، وهذا التراجع مدفوع بانخفاض الأسعار الدولية للقمح 5.1 في المائة، ما يعكس تحسنا في توقعات الإنتاج في أمريكا الشمالية والاتحاد الروسي، فضلا عن استئناف عمليات التصدير من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا.

وظلت أسعار الأرز ثابتة في المتوسط خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة بنسبة هامشية بلغت 0.2 في المائة، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار الذرة العالمية الناجم عن الأحوال الجوية الحارة والجافة المحيطة بزراعتها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بانخفاض أسعار الشعير والذرة الرفيعة.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 3.3 في المائة عن يوليو، حيث أصبح أدنى بقليل من المستوى الذي كان عليه في أغسطس 2021. وارتفعت الأسعار العالمية لزيت الصويا ارتفاعا معتدلا بسبب القلق من تأثير الأحوال الجوية غير المواتية في الإنتاج في الولايات المتحدة.