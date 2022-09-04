المجلس الأوروبي: ارتفاع أسعار الطاقة «كارثة» على المواطنين والشركات

أعلن شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي أن المفوضية الأوروبية تتفاعل ببطء شديد مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، مضيفا "لم نكتشف المشكلة اليوم فقط". وأضاف ميشيل أن المجلس الأوروبي -أي الهيئة المكونة من 27 رئيس دولة وحكومة في الاتحاد الأوروبي- ناقش أسعار الطاقة المرتفعة لأول مرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقد فعل ذلك مرارا وتكرارا منذ ذلك الحين.

وأوضح "لقد طلبنا من المفوضية عدة مرات طرح مقترحات ملموسة على الطاولة، ارتفاع أسعار الطاقة كارثة على مواطنينا والعائلات والشركات، نأمل أن تقدم المفوضية مقترحات ملموسة للتدخلات في أسواق الطاقة في غضون أيام قليلة".

واتفق وزراء مالية مجموعة السبع على وضع سقف لأسعار النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى تقليص الإيرادات التي تمول حرب موسكو على أوكرانيا مع الإبقاء على تدفق الخام لتجنب ارتفاع الأسعار، لكن روسيا قالت إنها ستوقف المبيعات للدول التي تفرض هذا السقف.

وأكد وزراء نادي الديمقراطيات الصناعية الثرية التزامهم بالخطة بعد اجتماع عبر الإنترنت، لكنهم قالوا إن مستوى سقف الأسعار سيحدد لاحقا "بناء على مجموعة من المدخلات الفنية" التي سيتفق عليها تحالف الدول التي ستطبقه.

وقال وزراء مجموعة السبع "نؤكد اليوم نيتنا السياسية المشتركة وضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حظر شامل للخدمات التي تمكن النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية روسية المنشأ على مستوى العالم".

ولن يسمح بتوفير خدمات النقل البحري، ومن ضمنها التأمين والتمويل، إلا إذا تم شراء شحنات النفط الروسية عند مستوى السعر "الذي يحدده التحالف الواسع للدول الملتزمة بسقف السعر وتطبيقه" أو أقل منه. ورحب أوليج أوستينكو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بهذا التطور، ذاكرا أنه يتوقع أن يراوح نطاق السعر ما بين 40 و60 دولارا. وأكد أن هذا ما نحتاج إليه بالضبط لخفض الإيرادات التي تجنيها روسيا.

إلى ذلك، وفي أعقاب إعلان شركة "غازبروم" الروسية عدم استئناف توريد الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يمر عبر بحر البلطيق في الوقت الحالي، أكدت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أهمية الإجراءات الاحترازية الألمانية لمواجهة الأزمة. وغرد كلاوس مولر رئيس الوكالة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "في ضوء القرار الروسي بعدم السماح بتدفق أي غاز عبر "نورد ستريم1" في الوقت الحالي، أصبحت محطات الغاز الطبيعي المسال ومستويات التخزين ذات الصلة والحاجة إلى تحقيق وفورات كبيرة أكثر أهمية.

ووفقا لـ"الفرنسية"، أكد أن من الجيد أن تكون ألمانيا الآن أفضل استعدادا، لكن الأمر يعتمد الآن على الجميع". وتحصل ألمانيا الآن على معظم الغاز الطبيعي من النرويج، هولندا، وبلجيكا.

ووفقا للوكالة، تدفق نحو 2900 جيجاواط/ ساعة من الغاز الطبيعي من هذه الدول إلى ألمانيا الخميس، وعلى سبيل المقارنة، بالإثنين -اليوم الأخير قبل التخفيض المعلن للإمدادات- نقل خط "نورد ستريم 1" نحو 348 جيجاواط/ ساعة من الغاز الطبيعي الروسي. وكانت الكميات التي تخزنها ألمانيا مضاعفة للكميات التي تسلمها من روسيا، وعلى سبيل المثال أيضا، تم تخزين 965 جيجاواط/ ساعة من الغاز الطبيعي في ألمانيا، وفي الوقت نفسه تم سحب 354 جيجاواط/ ساعة من التخزين، ما يعني الاحتفاظ بـ611 جيجاواط/ ساعة في مرافق التخزين.