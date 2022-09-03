النفط يخسر 20 % ويمحو مكاسب ما بعد الحرب .. بيانات «مراوغة» تضغط على الأسعار

سجلت أسعار النفط الخام خسائر أسبوعية فقد فيها خام برنت نحو 8 في المائة والخام الأمريكي نحو 6 في المائة، بينما سجلت الأسعار أسوأ انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بفعل مخاوف من فرض قيود لمكافحة كوفيد - 19 في الصين وضعف نمو الطلب العالمي، في وقت عد فيه المراقبون في السوق أن بيانات الطلب المراوغة تؤدي إلى استمرار انخفاض أسعار النفط.وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 20 في المائة في الأشهر الثلاثة يونيو ويوليو وأغسطس الماضية، ما أدى إلى محو جميع المكاسب التي حصدها النفط الخام منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.وفي هذا الإطار، أكد تقرير"ريج زون" الدولي أن انخفاض أسعار النفط الخام في الأسبوع الماضي جاء مدفوعا بشكل رئيس بعدما ألقت احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي بثقلها على توقعات الطلب.وأشار التقرير إلى تراجع أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 6.7 في المائة خلال الأسبوع وسط تشديد السياسة النقدية وتجدد عمليات الإغلاق المضادة للفيروسات في الصين، وفي غضون ذلك تجاهل التجار إعلان قادة مجموعة السبع خططا للحد من سعر الخام الروسي، ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.وعد خطوة مجموعة السبع رمزية إلى حد كبير، حيث أثبت الروس أنهم قادرون على التعامل مع القيود التي فرضتها بالفعل دول مجموعة السبع والوصول إلى حجم تصدير مرتفع قياسي في أغسطس على الرغم من العقوبات.من جانبه، ذكر تقرير "أويل برايس" الدولي أن اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الجمعة على وضع اللمسات الأخيرة وتطبيق حد أقصى لأسعار النفط الروسي بهدف تقليص عائدات النفط لروسيا أسهمت في تأجيج التوترات في الأسواق حيث أعقبها وقف ضخ الغاز الروسي عبر خط "نورد ستريم 1" إلى أوروبا بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي فرض حد أقصى لسعر غاز خط الأنابيب الروسي.وأبرز التقرير اتهام خط "نورد ستريم 1" الاتحاد الأوروبي بأن حالة ارتباك العقوبات أدت إلى عدم قدرة شركة سيمنس إنرجي على خدمة توربينات خط الأنابيب، ما قد يشير إلى وقوع مزيد من الاضطرابات ولذا تم تعليق الإمدادات.وأشار إلى تأكيد وزراء مالية مجموعة السبع أنهم سينتهون وينفذون "حظرا شاملا للخدمات التي تتيح النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنشأ على مستوى العالم، حيث لن يسمح بتقديم هذه الخدمات إلا إذا تم شراء النفط والمنتجات البترولية أقل من "الحد الأقصى للسعر" الذي يحدده التحالف.ولفت إلى دعوة مجموعة الدول السبع جميع الدول إلى تقديم مدخلات بشأن تصميم سقف السعر وذلك بحثا عن تحالف واسع من أجل تعظيم الفعالية، وحث جميع الدول التي لا تزال تسعى إلى استيراد النفط والمنتجات البترولية الروسية على الالتزام بالقيام بذلك عند الحد الأقصى للسعر أو أقل منه.وذكر أن الصين والهند وهما أكبر مشتري النفط الروسي منذ أن بدأ الغرب في تجنب استيراد خام موسكو بعد الحرب، ستكونان عنصرا حاسما للتنفيذ الناجح لخطة مجموعة السبع وضع حد أقصى للسعر، لكن من غير الواضح إذا ما كانت إحدى الدولتين أو كلتيهما ستنضم إلى مبادرة مجموعة السبع.ونقل التقرير عن جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية قولها "إنه من خلال الالتزام بتطبيق حد أقصى للأسعار ستقلل مجموعة الدول الصناعية السبع بشكل كبير المصدر الرئيس لتمويل روسيا لعملياتها العسكرية مع استمرارية الإمدادات لأسواق الطاقة العالمية من خلال الحفاظ على تدفق النفط الروسي بأسعار منخفضة".وأشار إلى أن روسيا أعلنت من جانبها أنها لن تبيع نفطها للدول التي تختار الالتزام بسقف السعر، حيث أكدت أن الشركات التي تفرض سقفا للسعر لن تكون من بين المتلقية للنفط الروسي.ولفت إلى أن انتعاش أسعار الخام في ختام الأسبوع الماضي جاء لتصحيح الأسعار بعض الخسائر السابقة، بينما أصبح إغلاق الصين بسبب تجدد أزمة فيروس كورونا هو الموضوع الرئيس في أسواق النفط مرة أخرى خاصة مع عودة الإغلاق في المدن الضخمة، ما يضعف وتيرة نمو الطلب حيث لا أحد يعرف حقا إلى متى ستستمر القيود.وأوضح أن ضعف بيانات الصين كان محور اهتمام السوق حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في البلاد لأغسطس 49.4 فقط بما يتماشى تقريبا مع يوليو، ما يشير إلى أن انتعاش النشاط الاقتصادي الذي طال انتظاره لا يزال بعيدا عن الواقع.من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.20 دولار أو 1.3 في المائة، إلى 93.56 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.3 في المائة، إلى 87.77 دولار للبرميل.وتراجعت عقود الخامين 3 في المائة في الجلسة السابقة إلى أقل مستوى في أسبوعين. وسجل خام برنت انخفاضا أسبوعيا بنحو 8 في المائة، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط التراجع بنحو 6 في المائة خلال الأسبوع.‬وذكر تقرير "بيكر هيوز" الدولي أن إجمالي عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار خمس هذا الأسبوع، إذ تراجع إجمالي عدد الحفارات إلى 760 هذا الأسبوع - 263 منصة أعلى من عدد الحفارات هذه المرة في 2021.وأشار التقرير إلى انخفاض حفارات النفط في الولايات المتحدة بمقدار تسعة هذا الأسبوع، لتصل إلى 596. وارتفعت منصات الغاز بمقدار أربع لتصل إلى 162 بينما ظلت الحفارات المتنوعة على حالها عند اثنين.ولفت إلى انخفاض عدد الحفارات في حوض بيرميان من ستة إلى 342 هذا الأسبوع كما ارتفع عدد الحفارات في "إيجل فورد" بنسبة 1 إلى 71 وارتفعت منصات النفط والغاز في "بيرميان" بنسبة 92 أعلى مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي.ونوه إلى انخفاض إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس حيث انخفض إنتاج النفط الخام الأمريكي بمقدار 3.3 مليون برميل يوميا للأسبوع الثاني على التوالي - وذلك وفقا لآخر تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية - عند 418.3 مليون برميل، وقد أصبح مخزون النفط الخام الأمريكي الحالي أقل بنسبة 6 في المائة من متوسط الأعوام الخمسة لهذا الوقت من العام.كما أوضح التقرير أن مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس تراجعت على الرغم من أن الانخفاض كان أقل من الأسبوع السابق، فيما يكافح النفط لتعويض الخسائر من مخاوف الطلب المرتبطة بالركود وموجة جديدة من عمليات إغلاق في الصين بسبب جائحة كورونا.