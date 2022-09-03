الأسر الألمانية بلغت حدودها المالية .. الدعم لا يواكب ارتفاعات السكن والمعيشة

طالب الاتحاد الألماني للأسر الكبيرة، الحكومة الألمانية بتقديم مزيد من الدعم لتخفيف الأعباء المالية الهائلة التي تتكبدها حاليا الأسر التي لديها عديد من الأطفال.وذكر الاتحاد في مدينة مونشنجلادباخ الألمانية، أمس، أنه من الضروري منح الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر دعما بقيمة مائة يورو على مدار عامين لتغطية تكاليف المعيشة المرتفعة.وقالت إليزابيت مولر رئيسة الاتحاد "هناك حاجة إلى حل قصير الأجل للمدفوعات اللاحقة للطاقة وزيادة كبيرة في معونات الطفل على المدى الطويل، مع أخذ عدد الأطفال في الحسبان، هناك فارق واضح بين إنجاب طفل واحد أو ثلاثة".وذكرت مولر أن مبلغ الدعم الحالي لا يواكب الارتفاع الحاد في تكاليف السكن والمعيشة، مضيفة أن "عديدا من العائلات وصلت حاليا إلى حدودها المالية، كما تسببت الزيادة الهائلة في الأسعار في مخاوف وجودية بين الأسر الكبيرة".وناقش رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ضوء ارتفاع الأسعار. ومن بين الإجراءات المطروحة للنقاش، توجيه دعم مستهدف للمتقاعدين والطلاب وإجراء تخفيضات ضريبية إضافة إلى خفض أسعار تذاكر النقل العام.وارتفع معدل التضخم في ألمانيا بشكل حاد مجددا، بعد أن سجل 7.9 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في الأسبوع الماضي بناء على تقديرات أولية.وكان ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص مسؤولا عن هذه القفزة.وارتفع التضخم من تموز (يوليو) إلى آب (أغسطس) بنسبة 0.3 في المائة. ولم تشهد ألمانيا الموحدة معدلات تضخم عند المستوى الحالي في أعوام سابقة.وسجلت ألمانيا الغربية قيما عالية مماثلة خلال أزمة النفط شتاء 1974/1973 وقفز التضخم في ألمانيا بالفعل إلى 7.9 في المائة في مايو الماضي، ثم تباطأ إلى حد ما مسجلا 7.6 في المائة في يونيو و7.5 في المائة، في يوليو. وتقلل معدلات التضخم المرتفعة من القوة الشرائية للمستهلكين. وبحسب استطلاعات رأي، فإن عديدا من الأسر تقلل استهلاكها بالفعل بسبب الأسعار.وخففت الحكومة الألمانية بعض الأعباء عن المواطنين عبر خصومات في أسعار البنزين وتذاكر مخفضة لوسائل النقل العام بقيمة تسعة يوروهات شهريا على مدار ثلاثة أشهر. وبعد انتهاء هذين الإجراءين بنهاية أغسطس من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بشكل كبير، وفقا لخبراء اقتصاد. ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يصل معدل التضخم إلى 10 في المائة خلال الخريف.وتوقع البنك في أحدث تقرير شهري أن "الزيادة في الحد الأدنى القانوني العام للأجور وتخفيض قيمة اليورو سيوفران قوة دفع إضافية في الأشهر المقبلة إضافة إلى ذلك، سيجرى فرض رسوم إضافية على تعريفة الغاز في أكتوبر المقبل وفي الوقت نفسه سيجرى خفض معدل ضريبة القيمة المضافة على الغاز".ويعتزم أولاف شولتس المستشار الألماني اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن بشأن حزمة الإغاثة الثالثة لمواجهة الزيادات الكبيرة في الأسعار.ومع ذلك لم يحدد المستشار موعدا لاتخاذ القرار، وذلك في مستهل الاجتماع المغلق للحكومة الألمانية في قصر ميسبرج بالقرب من برلين.وذكر شولتس أن الحكومة ستواصل المداولات خلال هذا الأسبوع بغرض الوصول إلى "حزمة إغاثة ملبية للاحتياجات قدر الإمكان، وفعالة قدر الإمكان، وموجهة نحو الهدف قدر الإمكان"، موضحا أن هذه الحزمة تهدف إلى عدم ترك أي مواطن وحيدا مع مشكلاته.وذكر شولتس أن الاجتماع يهدف أيضا إلى ضمان "أننا كحكومة اتحادية نتعاون معا بشكل وثيق"، وأضاف "سيكون اجتماعا مغلقا يسوده مناخ جيد واستعداد للعمل معا بشكل وثيق في وضع خطير من أجل مصلحة البلاد".